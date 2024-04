Copa no Catar: ela ajudou ou não na proteção de direitos humanos? Sim e não

É o que lá atrás vários pensadores, como Max Weber, já escreveram e chamavam de etnocentrismo, que vem a ser um olhar de fora, um julgar o outro, outras culturas, com valores diferentes, com valores próprios. É entender o mundo apenas sob seu modo de viver.

O Catar criminaliza as relações e a expressão cultural entre pessoas do mesmo sexo. Membros da comunidade LGBTQIA+ foram forçados pelas autoridades a rastrear outros membros da comunidade em troca da sua própria segurança.

Lembro também de escrever aqui que embora o Emir do Catar afirmasse pessoas LGBTQIA+ seriam bem recebidas no Qatar, não foi o que se viu. O país exigia que os visitantes respeitassem a cultura do Qatar.

A FIFA, com o aplauso discreto do país-sede, inclusive impediu que as seleções nacionais de futebol usassem as braçadeiras de arco-íris "One Love" ,ameaçando punição desportiva. Ou seja, regulamentos privados exercendo força coercitiva para in ibir a defesa de direitos humanos.

Claro que a Copa colocou a comunidade local no centro das atenções, mas, infelizmente, as sujeitou a consequências negativas, incluindo um aumento dos abusos e o fato de os cataris gays terem sido forçados a denunciar outros membros da comunidade. Ou seja, a ideia de levantar uma bandeira de combate ao preconceito em um país que tem o combate a comunidade LGBTQIA+ como princípio, sem levar em conta os contextos e vozes locais, pode ter feito mais mal do que bem.

Talvez valha a lição de Jain "O desafio é defender o universalismo quando necessário e aceitar o relativismo quando possível."