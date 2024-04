O que pode acontecer com ex-presidente do Santos com contas reprovadas?

Em reunião realizada na última quinta-feira (4), o Conselho Deliberativo do Santos reprovou por maioria as contas de 2023, último ano da gestão do presidente Andres Rueda. Diante da reprovação, o ex-presidente pode se tornar inelegível por até dez anos e, em um segundo momento, até ser eliminado do quadro associativo do clube.

A advogada Fernanda Soares, especialista em direito desportivo, afirma que além das consequências associativas, a depender do resultado das investigações, Rueda pode responder por crimes contra a ordem econômica desportiva, tipificados na Lei Geral do Esporte (LGE).

"A Lei traz importantes ferramentas para punir aqueles que praticam ações que vão contra a integridade do esporte, o que é extremamente importante. A partir do artigo 165 há algumas condutas tipificadas de crimes dessa natureza. Ações como essa evidenciam a necessidade de que os clubes estejam sempre em conformidade. Já não há espaço para amadorismo no mercado esportivo", acrescenta a especialista.