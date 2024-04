Talentos saem do Brasil cada vez mais cedo. Quais os cuidados necessários?

"Os cuidados necessários para este tipo de transferência serão avaliar se estes atletas já possuem Contrato Especial de Trabalho Esportivo, bem como avaliar a sua idade. Caso forem maiores de idade, eles podem se transferir imediatamente, se for menor sua transferência se concretizará somente com seus 18 anos. O que é o mais intrigante neste caso e para os leitores, é que mesmo que a competição seja sub-20, os atletas já com esta idade podem ser profissionais por possuírem um contrato de trabalho", disse.

Cabe destacar que a FIFA, em seu artigo 19 do RSTJ (Regulamento sobre Status e Transferência de Jogadores), proíbe as transferências internacionais de jogadores menores de 18 anos. A regra da entidade máxima do futebol visa proteger o menor em todas as esferas da modalidade.

