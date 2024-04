Por pedrada, pena do Rosário pode ir de multa até exclusão da Libertadores

Luiz Marcondes, advogado especialista em direito desportivo, explica que o clube argentino pode receber diferentes tipos de punição.

"O ocorrido está previsto no Regulamento Disciplinar da Conmebol. Por força do art 12.2 desse codex, o clube está sujeito à sanção por atos cometidos por sua torcida, incluindo o arremesso de objetos. A pena pode variar de uma simples advertência até a exclusão dessa competição ou de competições futuras, passando pela obrigação de jogar com portões fechados, proibição de jogar uma partida em determinado estádio ou fechamento parcial ou total deste estádio nas competições da Conmebol", explica.

Jean Nicolau, advogado especializado em direito desportivo, diz que não acredite em exclusão do Rosario Central da competição. "Devem ser aplicadas sanções relacionadas à utilização do estádio, além da imposição de multa", avalia.

Entenda a confusão

Tudo aconteceu após o apito final, quando os jogadores do Peñarol foram à beira do campo cumprimentar sua torcida presente no estádio Gigante Arroiyto. Neste momento, pedras foram lançadas pela torcida argentina em direção aos jogadores do time uruguaio, e uma delas atingiu o rosto de Olivera, que começou a sangrar.

Maxi Olivera ficou bastante irritado e apontou para o torcedor que teria arremessado a pedra. O jogador precisou ser contido por companheiros, que tentaram acalmá-lo e faziam sinal em direção à torcida para tentar amenizar a tensão.