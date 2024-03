STJ decidiu: Robinho terá que cumprir pena no Brasil. E agora?

Mandado deve ser expedido em até 48 horas: "Com o entendimento dos ministros do STJ pelo cumprimento imediato da pena, certamente haverá a comunicação imediata da Justiça Federal de Santos para expedição de mandado de prisão. Nesse caso, não me espantaria de ser expedido o mandado em 24/48h", acrescenta o advogado especialista em direito penal Caio Ferraris.

Se Robinho não abrir a porta, só será preso no dia seguinte: os advogados lembram que a prisão não pode ser feita à noite, de acordo com a legislação nacional. "A polícia não pode entrar à noite [na casa do alvo do mandado]. Só em caso de flagrante delito, que não é a hipótese", explica o advogado João Marcello Costa. "De acordo com o artigo 293 do Código Processo Penal, se não for atendida a ordem prisão à noite, a casa deve ser cercada para cumprimento do mandado de manhã", completa.

Advogado de Robinho diz que ex-jogador "vai acompanhar oficial de justiça": "Ele está à disposição da Justiça. Se chegar lá o oficial de Justiça, ele vai acompanhar. Ele não vai se opor à execução, com certeza", disse José Eduardo Alckmin após a sessão do STJ. O advogado afirmou, porém, que a defesa vai tentar apresentar um habeas corpus para evitar a prisão imediata. "Dependo da documentação que eu obtenho aqui na Secretaria do STJ. Se eles me fornecerem rápido, será rápido", afirmou.

O julgamento

A sessão da Corte Especial do STJ começou por volta das 14h15 (de Brasília). Robinho, que mora em Santos (SP), não compareceu à sede do tribunal, em Brasília (DF). O STJ não julgou o mérito do processo, ou seja, se o ex-jogador é culpado ou inocente pelo crime de estupro, mas sim se a decisão estrangeira cumpriu os requisitos que foram estabelecidos na legislação brasileira e se foram observadas as devidas regras do processo.

Com a ausência da presidente do STJ, Maria Thereza, a sessão foi conduzida pelo vice-presidente Og Fernandes. O relator Francisco Falcão e os ministros Humberto Martins, Herman Benjamin, Luís Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Boas e Sebastião Reis votaram para a cumprimento da pena de Robinho no Brasil, garantindo a maioria na decisão. Votaram contra a homologação apenas os ministros Raul Araújo e Benedito Gonçalves.