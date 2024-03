STJ: Entenda por que decisão envolvendo Robinho pode ser histórica

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidirá na próxima quarta-feira (20) se homologa ou não a pena de nove anos de prisão imposta pela Justiça italiana a Robinho por estupro coletivo. A sessão da Corte Especial do STJ, formada pelos 15 ministros mais antigos da Casa, terá transmissão ao vivo a partir das 14h (de Brasília).

A decisão envolvendo o processo do ex-atacante do Santos, Milan, Real Madrid, Manchester City e da Seleção Brasileira tem tudo para ser histórica. A começar porque essa será a primeira vez que a Corte Especial do STJ discutirá a homologação de pena do exterior para cumprimento em território brasileiro.

"O julgamento previsto para o próximo dia 20 será emblemático, seja por questões jurídicas, seja por relações internacionais. Juridicamente, é a primeira vez que a Corte Especial do STJ, em sua composição plena, irá se debruçar sobre a possibilidade de homologação de condenação no exterior para cumprimento de pena no Brasil. Tal decisão servirá de paradigma para eventuais e futuros novos casos semelhantes. Do ponto de vista internacional, a decisão estabelecerá um claro recado para a comunidade global acerca do entendimento do Estado brasileiro, o que pautará, pela política de reciprocidade, o tratamento que nossa República terá quando for a nossa vez de solicitar essa cooperação", afirma o advogado especialista em direito penal Caio Ferraris.