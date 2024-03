FERJ proíbe árbitro de atuar em jogos amadores. Exclusividade gera vínculo?

O Departamento de Arbitragem de Futebol (DEAF) da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) proibiu os árbitros que fazem parte do quadro estadual de atuarem em qualquer competição que não seja organizada pela federação, em especial na várzea ou categoria amadora. A informação foi divulgada inicialmente pelo 'Blog do Marçal' e confirmada pelo Lei em Campo.

"Por determinação do Coordenador Geral de Arbitragem, Sr. Jorge Rabello, os membros do quadro de árbitros e assistentes do Departamento de Arbitragem de Futebol do Rio de Janeiro (DEAF-RJ), NÃO estão autorizados a participar da Copa Olaria ou qualquer outra competição que não esteja sendo organizada pela FERJ. Aqueles que não cumprirem esta determinação, estarão automaticamente afastados das designações de escalas durante o ano corrente", diz a mensagem no grupo por Roberto Faustino, secretário do departamento de árbitros e analista de arbitragem da federação.

O comunicado, divulgado por meio de um aplicativo de mensagens em um grupo criado pela DEAF, deixou os árbitros revoltados, uma vez que eles são prestadores de serviços, sequer são escalados pela FERJ com certa regularidade e necessitam apitar em outras competições para garantirem o sustento de suas famílias.