Se confirmada, pena ao Sport trará mais responsabilidade a todos os clubes

Foi um ataque covarde que aconteceu na região metropolitana. Pelo vídeo já sabemos que se trata de uma distância de 8km. Estamos no STJD a 5km do Maracanã e a 7 de São Januário. Através dessa denúncia seria então possível punir uma briga no Centro do Rio em um jogo ocorrendo em São Januário ou Maracanã.

A norma fala de penalidade ao clube no caso dele ser omisso. Na partida não houve qualquer desordem, arremesso ou invasão de campo. Já nas providências para prevenir todas foram realizadas pelo Sport e o clube não se eximiu das responsabilidades", disse o advogado, que ainda destacou que a segurança no trajeto o ônibus é uma atribuição do estado.

O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, acompanhou na sede do STJD o julgamento, enquanto a Federação Cearense de Futebol, representada pelo advogado Lucas Pessoa, pediu a punição do Sport.

"Temos o mesmo entendimento da Procuradoria. Até o momento não se registra nenhuma movimentação do Sport e da Secretaria de Segurança de Pernambuco no sentido de se identificar esses marginais e puni-los. O que houve foi a oitiva de uma pessoa que não foi presa. A torcida do Sport pratica de forma reiterada a violência. Desde 2022 foram registradas cinco confusões contra a torcida do Ceará. Tem se tornado reiterada a ação da torcida do Sport, que continua tendo acesso aos estádios. Fica claro que há uma falta de segurança no estado de Pernambuco", disse Lucas Pessoa.

Concluídas as sustentações e, após analisar o memorial entregue pela defesa do Sport, o relator do processo, auditor Diogo Maia julgou procedente a denúncia e proferiu seu voto.

"O artigo 149 é explícito ao falar que a responsabilidade da segurança dos espectadores dentro e fora do estádio, por mais razão ainda os jogadores. O artigo 201 da lei geral do esporte diz que incorre em crime um raio de 5 mil metros. Entendo que não deve ser interpretado de forma restritiva e é um marco meramente ilustrativo. O artigo 152 também da lei geral do esporte diz que as agremiações responderão solidariamente em responsabilidade objetiva.