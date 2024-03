Semana do Jogo das Estrelas começa com seminário sobre gestão e esporte

"O seminário é a largada de uma semana importante para o basquete brasileiro, que termina com o Jogo das Estrelas. Um evento que só tem o tamanho que tem graças ao diálogo que o basquete conseguiu mediar entre mercado, esporte e estado. O seminário proporciona esse encontro, dando voz a todos os atores do esporte com a ideia de avançar ainda mais em questões como gestão, direitos humanos e governança", destacou Andrei Kampff.

Logo na sequência, o advogado Daniel Portilho, colunista do portal, mediou o painel "O impacto da nova legislação para o desenvolvimento do esporte no Brasil", que debateu as SAFs e como a regulamentação do mercado de apostas esportivas podem contribuir para o esporte do País.

Os convidados do painel foram Ricardo Leyser (ex-ministro do Esporte, membro independente do Conselho de Administração do Comitê Olímpico do Brasil); José Francisco Cimino Manssur (advogado, ex-assessor especial do Secretário Executivo do Ministério da Fazenda); Rafael Marcondes (advogado, colunista do Lei em Campo, diretor de Assuntos Governamentais e fundador da Associação Brasileira de Defesa da Integridade do Esporte - ABRADIE); e Terence Zveiter (advogado, Presidente da Associação Nacional de Direito Desportivo - ANDD).

"O evento reuniu grandes nomes do Direito, do Esporte e da indústria do entretenimento. Foi uma ótima oportunidade para refletir sobre como iniciativa privada, entidades de organização do esporte, clubes e o governo podem agir de forma conjunta para lutar pela valorização do esporte e da integridade das disputas, com foco na imprevisibilidade dos resultados. Certamente todos os presentes ficaram ansiosos pela próxima edição", declarou o advogado Rafael Marcondes.

Ainda pela manhã, o segundo painel "As relações trabalhistas dos agentes do esporte: entidades, atletas, treinadores e árbitros" abordou um tema bastante comum para os brasileiros, porém, relacionado com o esporte, que são as relações trabalhistas. O advogado e colunista do Lei em Campo Domingos Sávio Zainaghi mediou a conversa entre Carlos Eduardo Ambiel (advogado), Paulo Feuz (coordenador do Núcleo de Pesquisa da Pós-graduação - Mestrado e Doutorado - em Direito Desportivo da PUC/SP e vice-presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo - ANDD) e Guilherme Giovannoni (pós-atleta e comentarista).

"O evento foi muito bom, temas bastante modernos e abrangentes para o direito. E o painel que eu participei sobre as relações de trabalho à nova Lei Geral do Esporte (LGE) foi muito dinâmico, com palestrantes de altíssimo nível e debates super atuais e que discutiam até soluções efetivamente para o direito esportivo", disse Paulo Feuz.