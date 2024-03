São Paulo deve ser punido por não ceder sala para coletiva do Palmeiras ?

O advogado Carlos Henrique Ramos, especialista em direito desportivo, entende que o Tricolor pode ser enquadrado no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

"Em primeiro lugar, é uma pena que os dirigentes brasileiros insistam em adotar condutas ginasianas no relacionamento entre os clubes, o que, evidentemente, só servirá para 'encomendar' o mesmo tratamento quando do retorno ao estádio do adversário. Sobre o evento em si, o São Paulo, de fato, descumpriu o regulamento do Campeonato Paulista, no item 48, que exige que o espaço para entrevistas seja disponibilizado pelo mandante à equipe visitante. Nesse sentido, o clube pode ser denunciado pela infração disciplinar prevista no art. 191 do CBJD, que prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil por deixar de cumprir Regulamento Geral de Competição", avalia.

Confira o posicionamento do São Paulo:

"O São Paulo Futebol Clube esclarece que, por reciprocidade, disponibilizou a zona mista do MorumBIS para a realização das entrevistas da Sociedade Esportiva Palmeiras. A utilização ou não do espaço fica a cargo do clube visitante.

Vale ressaltar que, na última partida disputada no Allianz Parque, o São Paulo precisou realizar a entrevista coletiva em um pequeno espaço anexo à zona mista do estádio, local de passagem de muitas pessoas, que dava acesso ao vestiário dos gandulas, sem direito a fixar adequadamente o backdrop com os patrocinadores.

Os jornalistas, inclusive, ficaram sentados no chão e sem o sistema de som ideal para a realização do trabalho de todos os envolvidos."