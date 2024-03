Viagens com jovens no futebol são importantes, mas exigem cuidados

Um dos momentos mais especiais dos atletas, sejam eles das categorias de base ou não, é poder representar o seu clube ou seleção em outro país. Contudo, esse deslocamento, por menor que seja, exige uma série de cuidados por parte das entidades desportivas desses atletas.

O advogado Rafael Ramos, especialista em direito desportivo e trabalhista, explica que "o transporte de atletas em categorias de base, assim como dos jogadores profissionais, é equiparado ao trabalho exercido nas estruturas do clube para fins de acidente laboral e doenças profissionais".

"Dessa forma, nos acostamos a uma gama de juristas que defendem a responsabilidade objetiva do empregador. Temos defendido que, esta responsabilidade decorre não apenas da proteção integral enraizada no microssistema legal de defesa dos menores, mas também se depreende das exigências dos artigos 29 e 29-A da Lei Pelé e artigos 99 a 102 da Lei Geral do Esporte (LGE). O art. 101, §6º, parece claro nesse sentido da responsabilidade civil objetiva do empregador desportivo. "