Caso Rojas: quando um atleta pode deixar o clube e receber seus direitos?

Na legislação brasileira, tanto a Lei Geral do Esporte (LGE) quanto a Lei Pelé (Lei 9.615) preveem a rescisão contratual em casos de pagamentos atrasados.

"Em termos de rescisão indireta por inadimplemento remuneratório no CETE a LGE (Lei Geral do Esporte) mantém que se inclui as parcelas provenientes do direito de imagem, além das demais parcelas descritas na Lei Pelé. A diferença, é que agora basta o atraso de 2 meses ou , mais. Porém, confusamente a LGE não descreve se seria o atraso no todo ou em parte da remuneração e parcelas do direito de imagem. Assim, levado esse confronto normativo para o magistrado trabalhista, este pode ter dificuldade em decidir qual a Lei a aplicar, pois fica difícil de saber até qual seria a norma mais favorável ao atleta empregado, de acordo com o princípio matriz do Direito do Trabalho, chamado princípio da aplicação da norma mais favorável ao empregado hipossuficiente", conta o advogado especialista em direito desportivo e trabalhista Rafael Ramos.

"No caso em tela o atleta (Roja) pode pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho e o pagamento da cláusula compensatória esportiva prevista no art. 86, inciso II, da Lei Geral do Esporte. Nos termos do art. 90, IV, do referido diploma legal, cabe rescisão indireta e liberação liminar do atleta para defender outra agremiação, com o consequente encerramento dos vínculos de emprego e esportivo daquele atleta profissional com a organização esportiva empregadora que estiver em mora. O § 1º do art. 90 esclarece ser hipótese de rescisão indireta do contrato especial de trabalho esportivo a inadimplência da organização esportiva empregadora com as obrigações contratuais referentes à remuneração do atleta profissional ou ao contrato de direito de imagem, por período igual ou superior a 2 (dois) meses", afirma Theotonio Chermont, advogado trabalhista desportivo.

"Entende-se por salário, para efeitos da remuneração prevista no citado § 1º, o abono de férias, o décimo terceiro salário, as gratificações e as demais verbas inclusas no contrato de trabalho, sendo também considerada mora contumaz o não recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias. Tal hipótese é quase que repetição da regra do artigo 31 da Lei Pelé que balizava a mora contumaz em período igual ou superior a três meses. Se faz necessário entender o caso de cada atleta, pois na ótica do direito intertemporal aplicam-se as normas de Direito Material do Trabalho do tempo dos fatos - época da celebração do contrato - em respeito ao princípio da irretroatividade da lei "tempus regit actum" (art. 5º, XXXVI , da CF/88 ). Me parece que a análise a ser feita será qual o período de mora e qual legislação deverá ser aplicada ao caso", acrescenta o advogado.

Art. 90. O vínculo de emprego e o vínculo esportivo do atleta profissional com a organização esportiva empregadora cessam para todos os efeitos legais com:

§ 1º É hipótese de rescisão indireta do contrato especial de trabalho esportivo a inadimplência da organização esportiva empregadora com as obrigações contratuais referentes à remuneração do atleta profissional ou ao contrato de direito de imagem, por período igual ou superior a 2 (dois) meses, ficando o atleta livre para transferir-se a qualquer outra organização esportiva, nacional ou estrangeira, e exigir a cláusula compensatória esportiva e os haveres devidos.