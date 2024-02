Ataque a ônibus do Fortaleza: o que pode acontecer com Sport e torcedores

O advogado Renan Gandolfi cita um trecho importante do Estatuto de Defesa do Torcedor (EDT) que garante requisitos e obrigações para promover o espetáculo, dentre elas, a segurança.

"Ao tratar dos fatos sob à ótica do Direito Penal, envolvendo torcedores do Sport e atletas do Fortaleza é necessário seguir algumas premissas básicas, como: o que trata o Estatuto do Torcedor sobre violência nos estádios e quais as responsabilidades penais, tanto para torcedores quanto para o clube de futebol. Sendo assim, o Estatuto equipara os torcedores a consumidores e o clube a fornecedores, garantindo requisitos e obrigações para promover o espetáculo, dentre elas, a segurança. Contudo, esse enfoque dá-se na esfera civil, com a devida responsabilização civil objetiva pelos danos. Todavia, no caso em tela, os torcedores (quando identificados), poderão ser denunciados e processados conforme artigo 41b do EDT, no qual prevê punição pra quem promove tumulto, praticar ou incitar a violência dentro ou fora da área do evento esportivo, respeitado o raio de 5 mil metros. Impende salientar que no direito penal existe um princípio da individualização da pena, em que cada infrator responde conforme a proporção de seus atos", avalia Renan Gandolfi, advogado e mestre em direito penal.

Clubes, atletas e dirigentes se manifestam

"Os absurdos atos de violência não condizem com a real conduta e comportamento da torcida rubro-negra, tampouco com os valores do Clube - que sempre irá abominar esse tipo de postura", escreveu o Sport, adversário do Fortaleza na partida.

Ao postar um vídeo mostrando o lateral Gonzalo Escobar hospitalizado, com curativos no rosto e na cabeça, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, cobro as autoridades: "Uma das pedras pegou na cabeça dele. Como isso vai ficar? Será só mais um 'caso isolado'? Tem estilhaços no corpo dele. O que as autoridades vão fazer? O que o futebol vai fazer?".

O meia-atacante Yago Pikachu, do Fortaleza, postou a foto de uma pedra e dos encostos dos ônibus com sangue: "Covardia".