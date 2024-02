Ucrânia usará detector de mentiras em árbitros. Regras do futebol permitem?

O advogado Rafael Ramos, especialista em direito desportivo, entende que a medida "viola o âmago de todas as normas federativas desportivas, a ética desportiva, pois não respeita a intimidade privada do ser humano, é invasivo como coagir o árbitro a apitar em favor de A ou B. Por consequência, viola os direitos humanos fundamentais, os direitos de personalidade".

"Existem outros meios já adotados, como VAR para evitar a restrição da liberdade e intimidade do indivíduo, que enquanto membro de arbitragem, não deixa de ser pessoa humana", acrescenta o especialista.

Vinicius Loureiro, advogado especializado em direito desportivo, afirma que "em casos extremos de insegurança com relação à integridade, medidas heterodoxas podem se fazer necessárias".

"Entendo que a utilização do polígrafo para identificar e prevenir casos de corrupção e manipulação de resultados, ainda que nada usual, não encontra barreiras intransponíveis nas regras gerais da modalidade. O que se poderia questionar é, tendo sido uma definição do judiciário ucraniano, isso poderia ser considerado como uma interferência estatal sobre a autonomia administrativa da federação nacional. No entanto, dada a relevância das questões de integridade e da gravidade do problema, não imagino que essa questão será levantada. Outros pontos que precisam ser entendidos são como os árbitros aceitarão essa questão e a confiabilidade de tais testes, mas tendo essa medida se mostrado necessária, esses questionamentos se tornam secundários diante da necessidade de preservar a integridade das competições", avalia.

De acordo com o comunicado da Associação Ucraniana, Kateryna Monzul terá a função de desenvolver um método para a utilização do polígrafo, que será utilizado após os sorteios dos jogos.

A utilização dos polígrafos nos árbitros de futebol da Ucrânia segue uma proposta feita pelo Judiciário do país, que também estuda a possibilidade desse método em juízes e magistrados da nação.