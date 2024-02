Esporte pode punir Israel por guerra em Gaza? Especialistas explicam

O caso mais recente de um país punido na esfera esportiva por conta de guerra é o da Rússia. Devido a invasão ao território da Ucrânia, em fevereiro de 2022, os russos foram suspensos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), pela FIFA e demais entidades desportivas.

Assim como aconteceu com a Rússia, Israel também pode ser punido no esporte por conflito no Oriente Médio?

O advogado Brice Beaumont, especialista em direito desportivo na França, entende que a situação envolvendo Israel é diferente que a da Rússia. Ele explica que o motivo para o esporte punir os russos se deu principalmente pela anexação de quatro regiões da Ucrânia e consequentemente da administração das suas modalidades olímpicas.

"A última decisão do COI que prevê a suspenção do Comitê Olímpico Nacional (CON) da Rússia, em outubro 2023, tem como fundamento a decisão unilateral do CON Russo de integrar as organizações esportivas de 4 regiões ucranianas (Donetsk, Kherson, Louhansk e Zaporijia) ao seu sistema esportivo, e gerir as modalidades olímpicas destas regiões ocupadas. Parece ser um detalhe, mas é importante, pois a decisão do COI não condena o ato político de guerra em si. Ela pune uma decisão de uma instituição esportiva (o CNO Russo), que fere a Carta Olímpica, ao afetar a integridade territorial do CNO da Ucrânia", conta o especialista.

Alessandra Ambrogi, advogada especialista em direito desportivo, conta o que traz a Carta Olímpica, principal regramento do COI.

"Para responder esta pergunta, acredito ser importante relembrarmos os motivos pelo qual o movimento esportivo puniu a Rússia. O COI entendeu que a Rússia violou regras do Olimpismo, como a 'trégua olímpica' e a 'integridade territorial', após o Comitê Olímpico Russo integrar em seus membros organizações esportivas de províncias Ucranianas ocupadas por força do exército russo que se deu, inclusive, durante os Jogos de Inverno de Pequim. De fato, a Carta Olímpica traz os 'princípios fundamentais do olimpismo' direcionadas aos o Comitês e atletas, para a busca do desenvolvimento e da paz, tanto que desde sua primeira edição veda qualquer discriminação contra 'qualquer país ou pessoa por cor, religião ou política', alargando seu rol na versão atual de 2023, que proíbe 'discriminação de qualquer tipo, incluindo por raça, cor, sexo, orientação sexual, linguagem religião, política ou outra opinião, nacionalidade ou origem social, propriedade, nascimento ou outros status', além da trégua olímpica e da integridade territorial", cita.