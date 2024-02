Decisões reforçam que gestores do esporte precisam agir contra a corrupção

Esta revolução em relação ao comportamento dos gestores do esporte está acontecendo, mas ela é recente. E isso é fácil de você confirmar. Só para exemplificar, a primeira versão do Código de Ética é de 2004 e muitas alterações no avanço da integridade foram feitas desde então. Mas tem mais.

O Comitê de Ética da FIFA não tem nem 20 anos, é de 2006! Mas foi só depois do Fifagate (2015) que ele começou a punir importantes dirigentes do futebol mundial envolvidos em escândalos. Alguns como Valcke, Platini e Blatter.

E importante … não importa se esses avanços nos regramentos privados foram catalisados por escândalos, por denúncias da imprensa, para melhorar a imagem e/ou por pressão externa. O que importa é avançar.

Foi por tudo isso, mas no esporte e na vida é assim…

As pessoas abrem mão de um pouco do poder em função do medo, da pressão externa, da força da luta como escrevia Ihering. É essa pressão que está mudando a governança no mundo e pode mudar a governança esportiva no Brasil. Por isso que aviso aos desavisados, investir em integridade é sobrevivência.

As decisões cada vez mais presentes do próprio movimento jurídico do esporte, como do TAS, reforçando regras internas de conformidade são uma conquista. Se o ambiente ainda está longe do que queremos, importante é olhar um pouco pra trás e ver como ele já avançou!