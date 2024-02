Jogadores do Vasco podem ser punidos por foto de árbitro com camisa do Flu?

A arbitragem do clássico carioca entre Fluminense e Vasco, realizado na última quarta-feira (14), segue repercutindo bastante.

Logo após a partida, o zagueiro Gary Medel e o atacante Rossi, ambos do Cruz-Maltino, postaram em suas redes sociais uma suposta foto do árbitro Bruno Mota Correia com a camisa de uma torcida organizada do Tricolor das Laranjeiras. Após a repercussão negativa, a dupla apagou os registros pouco tempo depois.

No entanto, a história pode não terminar assim. Especialistas ouvidos pelo Lei em Campo afirmam que o caso pode parar na Justiça Desportiva, com os dois jogadores do Vasco sendo denunciados por infrações ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).