Clube japonês aciona Carille na FIFA por descumprir contrato. E agora?

Especialistas destacam que a ação dos japoneses é contra Carille e os demais profissionais que integram sua comissão.

"Curiosa a posição do clube japonês de ter acionado o técnico Carille e seus auxiliares na qualidade de pessoa física e não o Santos (a julgar pela nota oficial), o qual poderia ser solidariamente responsabilizado caso reconhecida a celebração do contrato com o treinador ainda na vigência da avença com a agremiação japonesa, até por eventualmente ter aliciado o profissional e induzido a quebra do contrato. Nos termos do RSTP, a FIFA normalmente aplica sanções típicas do sistema associativo aos seus filiados (clubes), como o transfer ban, por eventuais inadimplementos como forma de garantir a almejada estabilidade contratual", analisa o advogado Carlos Henrique Ramos, especialista em direito desportivo.

"Caso o Tribunal da FIFA reconheça a renovação automática e a consequente quebra de contrato, o mesmo pode impor uma indenização a ser paga pelos profissionais, mas sua efetiva cobrança é mais complexa, porque os profissionais não podem ser impedidos de trabalhar, a meu ver. Caso o Santos também figure no pólo passivo, a questão fica mais tranquila, pois o transfer ban é imposto automaticamente via sistema TMS, que bloqueia eletronicamente novas transferências pelo período imposto como forma de forçar o pagamento", acrescenta.

Matheus Laupman, advogado especialista em direito desportivo, diz que o Regulamento da FIFA, conhecido como RSTP, trouxe aos treinadores disposições e proteção jurídica similares aos atletas, como por exemplo o princípio da estabilidade contratual.

"Neste caso o Anexo 2, artigo 6 do RSTP, afirma que a parte responsável pela quebra do contrato deverá ser responsável pelos valores envolvidos, no caso entende o clube japonês que seria Carille e sua comissão. Caso confirmado a quebra contratual e o não pagamento dos valores, o treinador poderá ser punido com a restrição de não atuar pelo período máximo de 6 meses. Por fim, o artigo 2, item 3 do referido Anexo 2, traz que terceiros não serão responsáveis pela indenização devida, logo entendo que isto não afetará o Santos de forma direta, mas claro que se Carille for responsabilizado pela quebra contratual, não pagar os valores e for punido com a restrição de não atuar isto afetará o clube que não poderá contar com seu comandante", avalia.

