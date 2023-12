"As regras da FIFA e da UEFA que sujeitam novos projetos de futebol interclubes à aprovação prévia, como a Superliga, e que proíbem clubes e jogadores de jogar nessas competições, são ilegais", disse o Tribunal.

A decisão vai contra um parecer emitido pelo Advogado-Geral do Tribunal em dezembro de 2022, que argumentou que os regulamentos da UEFA e da FIFA estavam em conformidade com a legislação da União Europeia.

O Tribunal concluiu que FIFA e a UEFA estavam a "abusar de uma posição dominante" no seu controle do mercado do futebol.

"É uma decisão marcante para o esporte. O Tribunal de Justiça da UE decide que os regulamentos FIFA e UEFA, controles e sanções são, no caso Superliga, contrários à legislação europeia. Segundo o órgão, a organização de torneios e a exploração dos direitos de transmissão são atividades econômicas. Portanto, devem estar de acordo com as leis de concorrência, livre circulação de pessoas e capitais e liberdade de prestação de serviços, inclusive em um modelo associativo como o do esporte. Para o Tribunal, FIFA e UEFA abusam de um poder dominante no mercado", avalia o advogado João Paulo di Carlo, especialista em direito desportivo.

"Além disso, ressaltaram que as regras FIFA e UEFA referentes aos direitos de transmissão poderiam estar privando os clubes, as empresas operadoras, os próprios espectadores e consumidores de terem acesso a competições com potencial inovador no mercado. Contudo, destaco que isso não significa que o projeto da Superliga deva ser necessariamente aprovado, uma vez que a Corte foi provocada somente para decidir as regras UEFA e FIFA", acrescenta.

UEFA, Barcelona, Real Madrid e ECA (Associação Europeia de Clubes) já se manifestaram publicamente sobre a decisão do Tribunal.