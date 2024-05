A tragédia no RS, uma imagem de Rochet e a força transformadora do esporte

Estar presente

O registro do goleiro participando de uma ação solidária me derrubou. Uma lágrima, uma dor no peito e uma sensação de esperança. Tudo ao mesmo tempo, nesses dias em que os sentimentos andam tão agitados quanto as águas no meu Rio Grande do Sul.

Nessa tragédia sem precedentes, muitas são as imagens que nos tocam e que nos angustiam; outras, que nos levantam e nos enchem de esperança. De diferentes maneiras, todas mexem com a gente. Mas essa do goleiro carregando laranjas e carne, captadas pela grande jornalista Kelly Mattos, indo em direção a um abrigo para as vítimas da chuva trouxe algo diferente.

Pela solidariedade, pelo carinho, pela doação, claro. Mas ela me tocou de uma maneira diferente porque me jogou na cara que eu posso e devo fazer mais. Nós podemos estar presentes.

Rochet poderia ter doado um salário inteiro dele e pronto. Economicamente poderia ser até maior a contribuição. Mas isso não teria a relevância e a importância como a de se fazer presente nessa hora.

O uruguaio carregou carne e laranjas, serviu comida, e abraçou crianças e pessoas que precisam muito desse calor. Nessa hora, o ídolo se humaniza. E isso é algo significativo, é inspirador.