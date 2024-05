Clubes gaúchos podem entrar no STJD e parar Campeonato Brasileiro?

"É uma situação extrema, para a qual não havia qualquer preparação ou reserva financeira de emergência, seguros ou quaisquer outras proteções. Com as mudanças climáticas e a dinâmica social, eventos trágicos como esse tendem a se repetir mais vezes, e é importante que as entidades esportivas levem esse risco crescente em consideração para o futuro. Para o momento, não há uma alternativa ideal, todas trarão consigo algum nível de desequilíbrio competitivo. Sendo assim, ainda que seja possível postular junto ao STJD uma medida mais equânime, com base no princípio da 'par conditio', isso poderia colocar em risco a continuidade da competição, pela qual deve a Justiça Desportiva zelar, com base no princípio do 'pro competitione'. Caberá, em caso de eventual questionamento, um sopesamento dos princípios e dos impactos de cada medida, tornando eventual decisão bastante complexa", pondera o advogado.

Estruturas afetadas

Grêmio e Inter tiveram suas estruturas afetadas pela catástrofe no Rio Grande do Sul. Os gramados da Arena do Grêmio e do Beira-Rio foram alagados. Antes disso, os CTs dos dois clubes já tinham sido completamente inundados, impedindo os treinamentos.

Em Caxias do Sul, o Juventude conseguiu retomar os treinamentos. A principal dificuldade da equipe é a questão logística. Com o fechamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, até o final de maio, o time da Serra teria dificuldade de deslocamento para as partidas como visitante, bem como receber os rivais no Alfredo Jaconi.

Balanço das enchentes

De acordo com o último balanço divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o número de mortos subiu para 90 pessoas nesta terça-feira. Há 111 pessoas desaparecidas e 291 feridas.