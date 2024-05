Girona poderá disputar Champions mesmo com participação do Manchester City?

"A vedação ao MCO está presente no próprio Regulamento da Champions League e que, em tese, impediria a participação de dois clubes pertencentes à mesma empresa. Contudo, o Direito deve se adequar à realidade, adaptando-se ao mercado do futebol e permitindo o crescimento dos investimentos na modalidade, sendo que, ao mesmo tempo, deve se preocupar com a integridade das competições. Sob esse viés, diante do crescimento exponencial dos MCO, sob pena de inviabilizar a participação de clubes relevantes e prejudicar a realização das competições, a UEFA flexibilizou essa regra no ano passado", explica o advogado João Paulo Di Carlo, especialista em direito desportivo.

"Nesse sentido, foi feito um acordo com diversos clubes de modo a reduzir significativamente a participação acionária dos investidores em um dos clubes, com a transferência do controle efetivo e da tomada de decisões de um dos clubes para uma parte independente, restrições de financiamento, fim participação em conselhos diretivos e órgãos de deliberação, reduzindo, assim, o poder decisório e financeiro em mais de um clube", conta.

Em junho do ano passado, a UEFA liberou três diferentes casos para que MCOs participassem ao mesmo tempo de suas competições. O Órgão de Controle Financeiro de Clubes da Uefa (CFCB) permitiu que Aston Villa e Vitória de Guimarães (V Sports), Brighton e USG (Tony Bloom), e Milan e Toulouse (RedBird Capital) participassem simultaneamente.

"Da mesma forma, houve um compromisso de não transferência de atletas entre os clubes da mesma empresa até setembro de 2024, além de ser vedada cooperação técnica e comercial ou até uma base de dados de atletas em conjunto. Ao meu ver, a UEFA acertou naquela oportunidade e o mesmo deverá ser feito com o caso Girona-Manchester City que, decerto, será analisado pela entidade nos próximos meses", avalia João Paulo Di Carlo.

"Em análise preliminar e literal, há a vedação normativa no regulamento da UEFA (art. 5) de clubes vinculados ao mesmo controlador/proprietário participarem da mesma competição. Entretanto, a interpretação da referida norma tem sido flexível nos últimos casos concretos similares, como ocorreu no caso do Red Bull Leipzig (ALE) e Red Bull Salzburg (AUT), entre outros. Se os clubes em análise demonstram que a tomada de decisão não é oriunda exatamente da mesma pessoa, órgão ou grupo, a interpretação tem sido de que não há violação do dispositivo normativo de proibição em comento. Neste sentido, portanto, apesar da restrição expressa no regulamento, o Girona deverá ter o direito de disputar a competição assegurado", analisa Luiz Marcondes, advogado especializado em direito desportivo.

O que prevê a UEFA em seus regulamentos?