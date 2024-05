Chuvas no RS: Campeonato Brasileiro pode parar em função da tragédia?

Contudo, o Regulamento Geral de Competições (RGC) da CBF, documento que determina as regras de todos os torneios realizados no Brasil, não prevê a suspensão da competição por motivos dessa natureza. Porém, especialistas afirmam que isso não seria um impeditivo para a medida ser adotada.

"Analisando os regulamentos da CBF, principalmente o RGC da entidade, podemos verificar que não temos hipóteses de suspensão de campeonato. Entretanto, isto não impede a entidade de agir, ou até mesmo convocar um conselho técnico em prol da paralisação do campeonato", explica o advogado Matheus Laupman, especialista em direito desportivo.

Carlos Henrique Ramos, especialista em direito desportivo, ressalta que a CBF, na qualidade de organizadora do campeonato, tem a prerrogativa genérica de, por meio de sua Diretoria de Competições, promover o adiamento de partidas ou, até mesmo, determinar a suspensão do campeonato por conta de motivo de força maior.

"O RGC da CBF, em seus artigos 14 e 19, tratam, respectivamente, de mudança de tabela e do adiamento de partidas pelo delegado do jogo por motivo mais contemporâneo à disputa, os quais não se enquadram exatamente no caso. Em minha opinião, a CBF deveria aproveitar o período da Copa América para 'colocar em dia' os eventuais jogos adiados e paralisar os demais, alongando o campeonato até o final do ano ou janeiro seguinte, readequando a tabela do próximo ano, como foi feito na época da pandemia, por exemplo. Com a Libertadores e a Sul-Americana, a missão da Conmebol é mais complexa, pois é preciso haver a definição dos classificados na fase de grupos com mais urgência. Simples adiamentos não resolverão o problema", afirma.

Estádios e CTs alagados

O avanço da cheia do Guaíba sobre Porto Alegre atingiu também os estádios e centros de treinamento de Grêmio e Inter. Imagens aéreas feitas nesta segunda-feira mostram a água tomando conta completamente dos gramados da Arena do Grêmio e do Beira-Rio.