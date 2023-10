"Do lado das casas de apostas, em que pesem serem elas prejudicadas por tais atividades ilícitas -na medida em que têm que arcar com o pagamento de prêmios indevidos- fica o dever de investir mais recursos com à prevenção. As casas devem reforçar a validação do perfil de seus clientes, com mecanismos de KYC (Know Your Costumer) mais rigorosos e investimento em inteligência artificial, que hoje já permite identificar com maior agilidade desvios comportamentais dos apostadores", acrescenta.

Udo Seckelmann, advogado especialista em apostas, cita que a fiscalização e detecção de apostas esportivas feitas por atletas sempre foi uma tarefa difícil e complexa.

"Travar apostas efetuadas pelo CPF dos atletas está longe de ser a única medida necessária para coibir esse tipo de conduta, visto que os atletas podem facilmente instruir familiares ou pessoas do seu convívio a efetuarem apostas em seu nome. Para conseguir combater isso, exige-se uma cooperação entre operadores de apostas, clubes e federações. Todos estes são interessados na proteção à integridade esportiva e na incerteza dos resultados, e esse interesse passa diretamente pela cooperação desses entes. De nada adianta o operador de apostas aceitar apostas de atletas e não comunicar ao clube e federação em questão pela violação dos regulamentos aplicáveis, da mesma forma que de nada adianta o clube e a federação aplicarem sanções a um atleta por ter feito uma aposta sem ter essa comunicação/fiscalização junto ao operador de apostas (que comprove a aposta ilegal)", avalia.

Para Seckelman, o monitoramento conjunto e cooperação são palavras-chave para os clubes, federações e operadores de apostas conseguirem impedir que os participantes do evento esportivo realizem apostas.

"Enquanto não existir esse trabalho recíproco de fiscalização, continuaremos a ver atletas violando os regulamentos de apostas e saindo impunes", acrescenta o advogado.

De acordo com a agência de notícias 'AFP', os policias foram enviados pelo Ministério Público de Turim. Os investigadores notificaram a dupla por um caso sobre supostas apostas esportivas ilegais, revelado pelo ex-paparazzi Fabrizio Corona.