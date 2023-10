(iii) criação da Câmara de Agentes, do Tribunal do Futebol; e

(iv) implementação de um sistema de licenciamento obrigatório e a volta dos exames de qualificação.

Limite máximo de comissão:

A FIFA estabeleceu um "teto" remuneratório para os novos agentes, definindo, normativamente, a comissão dos agentes em função dos rendimentos anuais do jogador ou treinador.

A conta é basicamente a seguinte: a comissão será limitada a 3% quando o agente estiver representando um jogador/treinador e a remuneração bruta anual do seu cliente for maior do que U$ 200 mil; quando o soldo for igual ou inferior a este montante, a comissão será limitada a 5%.

Na hipótese em que o agente estiver atuando em nome do jogador/treinador que estiver sendo transferido e o clube cessionário, nesse caso o limite da comissão poderá chegar de 6 até 10% da remuneração bruta anual do atleta/treinador (dependo tal qual na situação anterior do valor da transação).