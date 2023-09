No livro Uma Breve História Sobre a Igualdade, o economista francês Thomas Piketty apresenta uma história breve mas surpreendentemente otimista do caminho da humanidade rumo à igualdade, apesar de todas as crises, catástrofes e retrocessos. Seguindo nessa linha, aproveito para tentar trazer uma mensagem de esperança para o esporte sobre conformidade e direitos humanos.

Nas duas últimas semanas participei de dois eventos importantes. Um da SIGA, entidade Global que trabalha com integridade no esporte, e do São Paulo e outro evento da OAB de São Paulo com a Ponte Preta e a Federação Paulista. Nos dois eventos que reuniram autoridades do Estado, lideranças do esporte, investidores e atletas, os principais temas foram direitos humanos e conformidade.

Mesmo que não seja no ritmo que gostaríamos, é inegável que estamos avançando em pautas necessárias. O esporte tem cada vez mais entendido isso, como forma de proteger compromissos inegociáveis, como direitos humanos, e como forma de proteger reputação (e, por tabela, recursos).