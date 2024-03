Seleção planejou jogo faltoso em Wembley para compensar desentrosamento

Os times de Dorival Júnior costumam ser times de contra ataque? Não, não são. Costumam ser times de posse de bola, ofensivos e verticais. Mas, em Wembley, a ideia era outra. Eram quatro jogos sem vitórias, três derrotas seguidas, um ano perdido. Era a hora de resgatar alguma confiança.

E no plano de jogo estava mesmo fazer faltas - mesmo que algumas delas tenham sido cometidas perto da área e que Paquetá tenha passado do ponto na tarefa. Poderia ter dado errado. Poderíamos estar aqui falando que o Brasil exagerou nas faltas e deu chances para a Inglaterra fazer gols de cabeça. Mas não saíram os gols, certo? O resultado, lembrem-se, é o que manda.

Que o Brasil tenha feito um jogo faltoso de forma proposital não é opinião, é baseado em fatos. Conversei com membros da comissão técnica que confirmaram o expediente como recurso diante do cenário. De um lado, um time que joga junto há bastante tempo, com um longo trabalho de Southgate e que tinha dois desfalques apenas para o jogo (Kane e Saka). Do outro lado, uma equipe com treinador novo, apenas alguns dias de treinamento e várias baixas por lesão. Era importante não deixar a Inglaterra se acomodar na partida e, sim, parar Bellingham e outros com faltas. Ainda mais em um contexto de amistoso e arbitragem permissiva.

"A gente precisa competir muito e muitas vezes a competição é dessa forma, fazendo faltas. A gente já sofreu muito com isso em vários jogos e a gente precisa também usar esse recurso para competir. E competir, muitas vezes, significa fazer faltas", me falou Danilo após a partida.

Rodrygo já havia deixado a estratégia no ar na zona de entrevistas de Wembley. "A gente começou muito confiante, as trocas de passes encaixaram. Mas a gente sabia que o jogo deles uma hora ia encaixar e a gente ia ter que ser firme."

No total, a seleção brasileira cometeu 19 faltas, sendo 12 delas no primeiro tempo - Paquetá fez 6, metade delas.