Tem de se esforçar para ver problemas para brasileiros na América do Sul

O Grêmio tem um bom Estudiantes pela frente e uma viagem para La Paz, mas também é favorito. O Botafogo caiu no grupo que sonhava, sem brasileiros e sem o River Plate. Vai viajar a Quito (LDU), Barranquilla (Junior) e Lima (Universitario), viagens longas, camisas tradicionais, mas tem tudo para passar.

Na Sul-Americana, tem que se esforçar demais para encontrar dificuldades para os brasileiros. O Cruzeiro, que está longe de ser o melhor Cruzeiro de todos os tempos, o Inter, que tem um belo time, e o Athletico-PR são favoritos absolutos em seus grupos.

Aí precisamos chamar o grupo do Fortaleza de "grupo da morte", porque tem o Boca Juniors e uma viagem à altitude de Potosí, na Bolívia. Ou então o do Corinthians de "dificilíssimo" porque tem o pequeno Argentinos Juniors, que deu trabalho na Libertadores do ano passado, e os possantes Nacional (do Paraguai, não o do Uruguai) e Racing (do Uruguai, não o da Argentina). Sequer viagens longas o Corinthians terá.

Até o Cuiabá, que estava no pote 3, e o RB Bragantino, no pote 4, são favoritos a ficar nas primeiras duas colocações de seus grupos, que tem como adversários mais respeitáveis Lanús e Racing, respectivamente.

O fato é que foi-se o tempo de grandes problemas para os brasileiros nas competições sul-americanas. O Brasil virou comprador, virou a ponte (às vezes, o fim) para jogadores sul-americanos jovens. Encontrar problemas no sorteio desta segunda é encontrar pelo em ovo, é forçar a amizade.