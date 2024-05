Neto vai à Justiça contra Pablo Marçal por ofensas após crítica a fake news

Neto ainda questionou se o influenciador teve a intenção de lhe imputar a pecha de usuário de drogas proibidas e exigiu retratação, com desculpas formais e se comprometendo a reproduzi-las em vídeo nas redes sociais.

Como começou a polêmica

As ofensas de Marçal foram feitas um dia após Neto criticar influenciadores que propagam notícias falsas nas redes sociais durante a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. O ex-jogador não citou nomes, mas atacou quem estava espalhando as fake news sobre o envio de mantimentos às famílias desalojadas pelas chuvas.

"Aí vem um babaca falar que carros e caminhões estão sendo multados, isso é mentira, é fake news, babaca do influenciador que faz com que as outras pessoas tenham medo de doar coisas, porque pode ter algum tipo de represália em relação a multas, em relação a tudo, porque o que eles querem é acabar com as pessoas, acabar como ser humano, é isso que esse pessoal quer, essa cambada de vagabundo que faz fake news", disse Neto.

"É isso que vocês merecem, vocês merecem a morte, vocês merecem o capeta, porque vocês não merecem estar aqui, respirando este ar, porque as pessoas do Sul precisam de amor, de caridade, de compaixão e do nosso dinheiro e de quem tem dinheiro, é isso que precisa e acabou. E quem gostou, gostou, e quem não gostou que tire da televisão, que mude de canal", continuou o apresentador, durante seu programa ao vivo.

Dias antes, Pablo Marçal disseminou notícias falsas sobre doações destinadas às vítimas, dizendo que as autoridades estariam pedindo notas fiscais e multando carros e caminhões. A publicação foi compartilhada por políticos e outros influenciadores e foi, posteriormente, desmentida pelo governo gaúcho e autoridades do Estado.