Corinthians diz à Justiça que Duílio assumiu dívida com agente de propósito

"Intenção de causar prejuízo? Deve haver algum engano. Eu sou o presidente que reduziu o endividamento do clube de R$ 949 milhões para R$ 885 milhões em meio a uma Taxa Selic de 14%. Você precisa falar é com a gestão atual, que investiu mais de R$ 130 milhões em aquisições de atletas, contratou dezenas e dezenas de jogadores para a base, pretende reativar a categoria Sub-23, faz permutas por colchões em evidente prejuízo ao clube e paga comissão em contratos com patrocinador para empresa intermediadora que não exerce essa atividade, e tudo isso sem sequer dar uma única explicação oficial ao seu torcedor", disse o ex-presidente.

"Havia dívidas cujo prazo exigia renegociação e que precisavam ser enfrentadas a fim de evitar disputas judiciais certas, que poderiam resultar em valores bem superiores. Eu não ia permitir que o Corinthians entrasse nessa roleta-russa, mas a atual gestão parece gostar de administrar com alto risco", concluiu.