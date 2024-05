Justiça manda citar Corinthians para pagar mais de R$ 20 milhões a agente

Caso não efetue os depósitos, o Corinthians pode sofrer penhoras, mas também pode apresentar defesa.

Em um deles, o clube já foi citado — por um débito de R$ 2,5 milhões —, e, então, deve efetuar o depósito ou apresentar defesa. Em outras três ações, ainda não foi intimado.

Cury cobra comissionamento por ajudar em transferências envolvendo os atletas Cazares, Otero, Ederson, Yago e outros, além de empréstimos realizados no passado.

O empresário alega nas ações que havia feito acordos com o clube para o pagamento dos débitos, com confissões de dívidas assinadas pela antiga gestão, mas que não recebeu o combinado.

Em um quinto processo, de R$ 4,5 milhões, o agente precisou mudar o fórum antes de conseguir a ordem de citação.

O agente ingressou com vários processos contra o Corinthians no início do ano, quando o clube mudou sua diretoria após eleição presidencial realizada no fim de 2023.