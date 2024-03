Ex-atacante que virou entregador de pão culpa Santos e cobra R$ 500 mil

Na ação, Lucas Passaro diz que teve contrato de formação com o Santos a partir de 2019, quando tinha só 14 anos e passou por uma seletiva para ingressar no clube. Antes, estava no Palmeiras, onde atuou com Endrick, hoje titular do time alviverde e vendido ao Real Madrid.

Porém, quando chegou à Vila Belmiro, Passado diz que passou a enfrentar problemas no joelho, que começaram depois de pancada sofrida em um treino de fevereiro de 2021. A partir daí, alega que "nunca mais foi o mesmo".

Foi diagnosticado com um quadro de tendinite patelar, com solicitação do médico para que reduzisse o impacto por uma melhora na reabilitação. Porém, segundo o jogador, o clube não seguiu as recomendações e o submeteu a "cargas exageradas de fisioterapia, bem como treinamentos e competições, gerando impactos consideráveis em seu joelho".

O quadro do joelho se agravou nos meses seguintes. O médico recomendou que fosse afastado dos treinamentos, bem como atividades com corridas e saltos, para se dedicar à reabilitação.

Mesmo assim, Passaro diz que o Santos mandou que retornasse às atividades apenas 2 dias depois, ignorando os médicos, piorando o quadro clínico. Meses depois, foi dispensado pelo clube da Vila Belmiro "sem qualquer amparo".

A partir daí, não teve dinheiro para seguir o tratamento do joelho e não conseguiu mais clube para jogar.