Justiça bloqueia contas de espólio de Pelé por dívidas de impostos

Em alguns dos processos, a Justiça mandou penhorar as contas bancárias de Pelé, que hoje fazem parte de seu espólio.

No fim do ano passado, por exemplo, o tribunal penhorou mais de R$ 10 mil dos ativos financeiros para satisfazer uma dívida.

No dia 6 de fevereiro, inclusive, o município pediu para que os valores depositados em uma conta judicial fossem transferidos para a prefeitura.

Em decisão publicada no dia 28, a juíza Ariana Gerônimo, então, mandou extinguir um dos processos após a dívida ter sido paga com os bloqueios financeiros do espólio.

Já em outra ação, a Justiça bloqueou mais R$ 5.920 dos ativos financeiros de Pelé por um imóvel na Ponta da Praia de Santos. A penhora foi em outubro do ano passado.

Segundo o advogado Augusto Miglioli, que defende Edinho, filho de Pelé, os débitos com o município de Santos serão pagos por meio do processo de inventário.