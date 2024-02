Sampaoli diz na Justiça que Neto faz fofoca para aumentar audiência

"Neto juntou informações aleatórias, desconexas e fora de contexto para concluir uma situação da qual ele não tem conhecimento de fato, uma vez que não presenciou", afirmou o treinador à Justiça. Segundo ele, tudo não passou de uma "fantasia" do apresentador, o que foi "conivente para elevar a audiência do programa".

O treinador negou mais uma vez ter sido racista e apontou que Neto não tem o direito de falar pelos outros, nem de usar outra pessoa "para ficar no centro das atenções de uma falsa empatia". Além do que, pegar uma frase isolada do contexto - segundo alega Sampaoli ter feito o apresentador - e dizer que foi ato racista é "ainda pior para o jornalismo brasileiro".

Mais uma vez, o técnico negou "ter impedido Arzul de entrar no vestiário do Santos por ser preto", e que as divergências no time do Santos, time que treinou em 2019, não tinham relação com racismo. Apontou que os ânimos costumam estar aflorados no futebol e discussões acontecem, sem que exista qualquer prova de que, mesmo assim, ele tenha praticado comportamento racista.

"Se assim o fosse, em todos os jogos poderíamos presumir comportamentos racistas, bastando apenas que duas pessoas estivessem discutindo durante um jogo", defendeu o treinador. "Jornalismo não é fofoca. Não é 'fiquei sabendo'. Não é 'me falaram'. Exige fonte confiável, elementos, provas. Não pode sair falando o que der na telha".

O argentino ainda citou o passado de Neto, dizendo que se Neto tivesse exposto sua opinião de forma clara, falaria também de quando se desentendeu com diversas pessoas do futebol e muitas vezes se expôs de forma constrangedora. "A certeza da superioridade é tanta que nem o Judiciário é capaz de assustá-lo", diz Sampaoli.

O argentino classificou o programa de Neto na Bandeirantes como "uma discussão entre adolescentes do ensino médio, no qual Sampaoli sequer teve o direito de resposta. Parecia uma cena de 'bullying'. Foi acusatória, ofensiva, agressão verbal".