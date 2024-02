Após acordo, Corinthians pede para Justiça desbloquear R$ 5,3 milhões

No início de fevereiro, o Corinthians anunciou que iria pagar R$ 40,1 milhões à Pixbet para encerrar uma briga judicial. O acordo veio logo após o clube ter sofrido o bloqueio em suas contas bancárias. O Corinthians confirmou o acerto à coluna.

Agora, o time alvinegro vai quitar os valores em 12 parcelas mensais, que começam agora e vão durar até o fim de 2024.

O processo corre na 43ª Vara Cível de São Paulo e é referente à rescisão de contrato com a Pixbet. A empresa foi patrocinadora do clube no ano passado. Neste ano, a Vai de Bet, também do ramo de apostas, é quem ocupa o espaço.