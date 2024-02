Justiça rejeita indenização a Kléber Gladiador por ser chamado de bandido

Kléber pediu que o episódio seja tirado do ar da internet e ainda solicitou uma indenização de R$ 30 mil.

A produtora se defendeu e disse que os comentários foram feitos em tom jocoso, de acordo com a natureza do programa, que é descontraído e informal. Acrescentou que Kléber também foi elogiado pelos participantes do podcast.

Souza não apresentou defesa no processo. Já Renan disse que ressaltou as qualidades do ex-atacante e que jamais teve a intenção de ofendê-lo. Ele classificou o diálogo como uma brincadeira que existia nos bastidores entre os atletas. Lembrou, inclusive, de uma entrevista onde o próprio Kléber falava sobre seu comportamento.

Em sua decisão, a Justiça ressaltou a mesma coisa, que o próprio ex-atacante relatava a mesma situação a respeito de sua conduta, em tom de brincadeira, em outros programas de entrevistas.

"Ora, se o próprio autor faz referência pública a tais eventos, é porque o fato é público e notório, não havendo que se falar em qualquer ato ilegal, irregular ou difamatório por parte dos réus", disse na sentença a juíza Andrea Musa, da 2ª Vara Cível de São Paulo.

Kléber já entrou com recurso para recorrer da decisão.