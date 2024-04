Flamengo tem que jogar mais, mas Tite merece ser cobrado e não execrado

Isso não significa que o trabalho não sirva e que Tite só tenha cometido erros. Em um calendário como esse, os últimos campeões já mostraram que poupar aos poucos durante todo o ano faz a diferença. Mas a expectativa em cima de um elenco como esse do Flamengo, ainda mais descansado, é altíssima. Hoje, De La Cruz tentou jogar quase que sozinho, com Arrascaeta bem pouco inspirado, Luiz Araújo bem pouco efetivo e Pedro sumido. Quando saiu do banco, Lorran foi bem, mas não o suficiente.

O Flamengo sofreu apenas a sua segunda derrota no ano. Fez poucos jogos brilhantes na temporada, mas, na grande maioria das partidas, foi equilibrado, como manda a cartilha de Tite. Mas, olhando em retrospectiva, fez sentido ter jogado com força máxima o segundo jogo da final do Carioca? Será que em um planejamento a médio prazo isso não significa mais titulares contra Bolívar ou contra o Palmeiras?

Do outro lado, o Botafogo mostra uma ascensão sob o comando de Artur Jorge e com Luiz Henrique fazendo a diferença com mais frequência, como era o esperado. O gol saiu em uma jogada ensaiada, que não se viu no Flamengo mesmo com tanta qualidade técnica. Tite merece ser cobrado, mas não execrado.