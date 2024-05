Rival do Flamengo tem maior desafio de sua história após ascensão relâmpago

"Sempre tivemos como meta manter os pés-no-chão, com boa gestão, estrutura e salários em dia. Mas, ao mesmo tempo, projetando um rápido crescimento rumo à elite do nosso futebol, e é o que estamos conseguindo fazer, com muito trabalho. Agora temos a oportunidade de enfrentar um dos maiores times do país e das Américas, que é o Flamengo, e continuar nossa caminhada na Série B diante de clubes bastante tradicionais. Sabemos do impacto que esses jogos podem gerar no cenário nacional, e queremos estar bastante preparados para todos esses desafios", explicou.

Os próximos seis jogos do Amazonas, aliás, serão contra equipes tradicionais do futebol brasileiro. Depois do Flamengo, encara a Ponte Preta, em Campinas, o Santos, em casa, o Ceará, como visitante, e o Paysandu, novamente em casa, até reencontrar o Flamengo, em Manaus, pelo segundo jogo da Copa do Brasil.

Quem também está sonhando alto ao lado do Amazonas é a Reals, plataforma de aposta que se tornou patrocinador máster a partir desta temporada e que vê nessa partida uma grande forma de aparecer para o concorrido mercado de bets.

"Nós identificamos com essa trajetória de crescimento rápido. Agora, queremos contribuir para que o clube continue nesse caminho de sucesso, com a expectativa de trazer bons frutos aos torcedores, de visibilidade e expansão da marca. O Amazonas tem ambição de voos maiores", afirmou o Country Manager da Reals, Rafael Borges.

Para o executivo da Reals, jogos como esses, com equipes centenárias do futebol brasileiro, trazem valores para todas as partes envolvidas e ajudam a valorizar a parceria, em um mercado tão competitivo como o das plataformas de apostas.

"Estamos falando de um mercado em que os 38 dos 40 clubes das séries A e B possuem algum tipo de patrocínio com casas de aposta. Para nós, que também estamos em ascensão, esses momentos servem para ficarmos em evidência, não apenas com a exposição na camisa, mas também com ativações junto ao público e redes sociais", finalizou.