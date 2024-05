Palmeiras faz jogo burocrático, mas pode comemorar vitória e Estêvão

O Palmeiras fez mais um jogo extremamente burocrático, mas o suficiente para vencer o Cuiabá por 2 a 0. O Verdão criou pouco, mas também teve Weverton quase sem trabalho. É verdade que Abel Ferreira aproveitou a ocasião para poupar alguns atletas, mas o time que entrou em campo tinha que render melhor.

Em 2022 e em 2023, o Verdão mostrou que uma campanha vitoriosa nem sempre se faz apenas com jogos bonitos e que o importante acima de tudo é vencer independentemente da performance. Com a rodada, o atual bicampeão já está a dois pontos do líder. Mas é importante ter em mente que esse time pode mostrar mais. Além do triunfo, fica a comemoração para mais uma boa partida de Estêvão, que negocia com o Chelsea.

Sem Veiga, Abel Ferreira escalou um meio-campista sem um 10 de ofício. Na escalação, a impressão era que Luís Guilherme faria esse papel, mas na verdade isso não aconteceu. O garoto jogou aberto pela direita, com Lázaro fazendo o papel pela esquerda. Endrick e Rony se mexiam lá na frente, mas a bola não chegava, porque Gabriel Menino, que tinha essa responsabilidade, esteve em péssima noite.