Com entrada precoce de Gabigol, Tite mostra que sente a pressão no Flamengo

Tite é um cara pragmático e burocrático. O treinador tem seus métodos que já se mostraram muito vencedores e gosta sempre de colocar em prática a cartilha por onde passa. Não dá para dizer que isso não deu resultado ao longo de sua carreira. Ontem (1), no entanto, na magra vitória do Flamengo contra o Amazonas, ele saiu desse script e mostrou que está sentindo a pressão no Flamengo.

Ao colocar Gabigol próximo dos 20 minutos do 2º tempo, o treinador fez algo que não é normal para quem está acostumado a acompanhar o seu trabalho. O atacante não treinava com grupo há mais de um mês e isso implica em perda de forma física e também de entendimento tático com os colegas.

Tite gosta de ter seus atletas no melhor da forma física e, definitivamente, depois de treinar em casa, Gabriel não estava nesse patamar. Além disso, o jogador também não foi a campo com seus companheiros nesse período.