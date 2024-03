Palmeiras faz primeiro treino no Allianz e marca teste final para terça

O Palmeiras fez hoje (18) o primeiro teste no novo gramado do Allianz Parque. Sob olhares de Vitor Castanheira, auxiliar de Abel Ferreira, Anderson Barros, diretor de futebol, e outros membros da comissão e direção, atletas do sub-20 pisaram no piso que agora tem cortiça substituindo o termoplástico.

Ainda não houve uma decisão sobre aprovar ou não a mudança. A decisão foi colocar o time sub-20 fazendo mais um teste nesta terça-feira (19), quando um parecer deve ser dado pelo clube para a WTorre.

Após esse primeiro teste, o cronograma da construtora prevê uma nova carga de cortiça para ser despejada no sintético, o que corresponde ao quinto lote.