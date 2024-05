Casal adepto de swing leva fetiche do quarto para festival: 'Me dá tesão'

Era um Carnaval de 1997, quando Taty *, 42, decidiu levar seu fetiche com seu marido Rafa *, 42, para fora do quarto. O marido foi surpreendido quando a esposa chegou com o rosto todo coberto por uma máscara, hábito comum entre os dois entre quatro paredes.

"Ninguém conhecia a gente, todos ficaram curiosos para saber quem eu era. Desde então, eu uso quando dá ou quando estou fora da minha cidade", conta ela a Splash, que mora em Pirassununga, cidade do interior de São Paulo.

Taty curtiu o segundo dia do C6 Fest com uma máscara cor de gelo e cheia de strass. Ninguém consegue ver seus olhos e nem sua boca.