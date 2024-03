Veja a primeira foto de como está o Allianz após a reforma do sintético

O gramado do Allianz Parque está tecnicamente pronto para receber os primeiros testes com o elenco do Palmeiras. É isso o que diz a WTorre após alguns testes feitos nesta madrugada. O campo ficou pronto para o uso, inclusive com as linhas já reforçadas como mostra a foto acima.

A questão é que o Palmeiras ainda não se sente confortável para jogar por entender que ainda é necessária mais uma carga de cortiça, que será a quinta. A construtora admite essa nova carga, mas diz que nas atuais condições o campo já seria aprovado pela Fifa.