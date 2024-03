Reforma do Allianz chega à fase final, mas volta do Palmeiras é incerta

O gramado do Allianz Parque está na fase final de sua reforma antes de ser completamente entregue ao Palmeiras. A data do retorno do time ao seu estádio, no entanto, ainda é motivo de impasse. Cada lado dá uma versão diferente.

A WTorre informou ao clube que o estádio estará disponível para teste amanhã. Como o time profissional irá a Barueri para enfrentar a Ponte Preta pelas quartas de final do Paulista, uma das alternativas seria colocar o time sub-20 para um treino por lá, o que chegou a ser cogitado inicialmente pelo departamento de futebol palmeirense, mas posteriormente descartado pela incerteza das condições do piso.

No cronograma desenhado pela Real Arenas, além do teste neste sábado, o gramado também poderia ser usado pelo time profissional e também homologado pela Federação Paulista de Futebol no dia 19 de março, para que o time tenha condições de atuar em casa em uma eventual semifinal do Estadual, que será marcada ou no dia 27 ou no dia 28 de março.