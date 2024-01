A comparação com Danilo, explica a outra parte da empolgação por Aníbal. Desde a saída do atleta, o palmeirense se viu carente de um camisa 5. Abel Ferreira relatou essa dificuldade à diretoria, o time foi atrás de reforços desde janeiro de 2023, mas não chegou a acordo com ninguém.

Aí a temporada foi passando, Zé Rafael se adaptou muito bem à função e terminou a temporada como o símbolo do time no ano. A excelente fase do Trem mascarou, mas não fez o torcedor esquecer dessa carência.

Por isso, o Palmeiras insistiu e conseguiu baixar a pedida do Racing por Aníbal de 10 milhões de euros para 7 milhões de euros. Foi quase uma retratação histórica. E aí entra o ingrediente final para essa paixão alviverde coletiva: mesmo com tantos títulos acumulados nos últimos anos, o palmeirense tem sentido falta de reforços de peso no mercado da bola.

Com Aníbal dando certo, o palmeirense consegue esquecer, pelo menos por enquanto, a atuação mais conservadora de Anderson Barros e companhia na janela. Mas não dá para esperar essa folga por muito tempo: no meio do ano, Endrick vai embora, e a cobrança vai voltar em dobro.