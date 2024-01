A frase é de autoria dela na coletiva de imprensa de hoje (16). A presidente do Palmeiras dá a entender que é a favor da divulgação dos dados de patrocinadores, mas ela não age da mesma forma que fala.

Constantemente, para defender o valor sem correção que paga em nome da sua empresa para patrocinar o Palmeiras, Leila diz que não acredita nos valores que são divulgados pela imprensa e por outros rivais e pede para ver os contratos.

Foi esse mesmo argumento que ela usou para não cumprir a própria promessa sobre cobrir o valor de patrocínio alcançado pelo Corinthians. Apesar de falar que respeita o arquirrival e que quer duelar apenas dentro de campo, ela coloca em xeque a divulgação feita pelo Timão no seu site oficial com todos os detalhes do novo acordo, com aval da Vai de Bet, a seu novo patrocinador.

É verdade que o passado corintiano joga contra o próprio clube quando o assunto é patrocínio e transparência, mas Leila fala de uma forma como se agisse de forma diferente.

No Palmeiras, Leila diz que todos os membros do Conselho de Orientação e Fiscalização, o COF, podem ter acesso ao contrato de patrocínio, mas essa não é a verdade. A coluna conversou com vários cofistas e suplentes. Três deles afirmaram que estão na espera há mais de 40 dias para ter acesso ao contrato e nunca tiveram.



Nota da redação: Após a publicação dessa reportagem, o Palmeiras entrou em contato com a coluna para afirmar que todos os cofistas têm garantia de acesso ao contrato, com a única regra sendo não poder tirar fotos ou levar uma cópia do documento para casa.

Recentemente, conselheiros que fizeram questionamentos à Leila Pereira, entre eles conferir o contrato de patrocínio, foram retaliados na vida política do Palmeiras e, inclusive, perderam direito a ingressos que são dados a todo o Conselho.