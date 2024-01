Leila Pereira também vai deixar de lado uma de suas bandeiras de campanha: a de fazer contratos que ultrapassem o limite da sua gestão. Embora seja a franca favorita para ser reeleita no fim deste ano, a presidente normalmente não assina documentos que têm duração que ultrapassem o seu tempo de mandato.

Foi assim na última renovação de Abel, nas conversas de renovação do contrato de patrocínio ainda na gestão de Maurício Galiotte e também na extensão do vínculo com a Puma. Leila entende que, hoje, o técnico está acima das questões políticas na Academia de Futebol.

Nas conversas pela renovação, também não está descartado um novo aumento salarial a ele e aos seus auxiliares. Vale lembrar que ele já é, hoje, o técnico mais bem pago do continente. A decisão pesa na folha salarial e, claro, no poder de fogo do time no mercado da bola.

Outro esforço muito raro de ser visto no futebol brasileiro é a resistência do clube às propostas que tentaram levar nomes como Piquerez, Raphael Veiga, Zé Rafael, Gustavo Gómez, entre outros. O não aos US$ 30 milhões pelo zagueiro paraguaio, aliás, é o maior sinal que a diretoria poderia dar a Abel de que não vai abrir mão de sua promessa.

Com o dinheiro da saída do seu capitão, o time poderia ir ao mercado para reforçar o elenco e até para melhorar a sua condição financeira, mas a prioridade palmeirense é não perder nenhuma peça do esqueleto que já foi campeão de quase tudo o que disputou.

