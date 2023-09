A WTorre, por sua vez, diz que o dinheiro que não foi pago está sendo discutido na arbitragem. Essa tese, no entanto, não é corroborada pela própria Câmara de Arbitragem, que não advertiu nenhuma vez Leila Pereira por falar publicamente do assunto, o que seria proibido por contrato que exige confidencialidade.

Santos e construtora estão definindo os últimos detalhes para formalizar o acordo pela construção do novo estádio. As rusgas com o Palmeiras, aliás, serviram de lição para a confecção do contrato.

