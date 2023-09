Giovani estreou pelo seu novo time, mas teve uma lesão séria de joelho e perdeu a temporada toda por isso. Ele está em recuperação no departamento médico no momento.

Se continuar sem resposta, o Palmeiras deve ir à Fifa, mas o pagamento do dinheiro não é imediato. Há um rito burocrático seguido pela entidade que pode até resultar em punições ao time do Qatar, mas com um prazo mais esticado.

Vale lembrar que o Palmeiras também é alvo de uma ação na Fifa por parte do Peñarol, que reclama da falta de pagamentos pelo negócio com Piquerez.

O documentário "O Palmeiras da Virada: da reconstrução até os títulos com Abel" mergulha nas vitórias e conquistas do Palmeiras, clube que vive uma época inigualável desde a retomada em 2015 — só com o técnico português já são 8 títulos em três anos. Assista completo no UOL Play.

