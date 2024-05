Liga das Nações Masculina bomba no Ibope e faz sportv2 liderar TV paga

A Liga das Nações Masculina de Vôlei registrou um alcance de 4,6 milhões de pessoas na soma das transmissões de 20 partidas pelos canais sportv na primeira semana de disputas. De acordo com dados da Kantar Ibope Media, esse número é o melhor para o começo de uma edição desde 2022. Com os duelos do Brasil, o sportv2 conseguiu a liderança geral de audiência na TV por assinatura.

A primeira semana teve partidas disputadas no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O campeonato marcou 27% a mais na média de audiência em relação a 2023. No alcance total de pessoas, o crescimento foi de 31% em relação ao recorde anterior da Liga das Nações Masculina, registrado em 2022.

No recorte com apenas os jogos da seleção brasileira, o crescimento no alcance foi de 40%, com um total de 3,4 milhões de espectadores ao longo das partidas do time comandado por Bernardinho.